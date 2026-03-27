İran: "İsrail-ABD saldırılarında 120 müzenin ve tarihi alanlar hasar gördü"

Tahran Şehir Konseyinin Kültürel Miras Komitesi Başkanı Ahmad Alavi, İsrail-ABD saldırıları sonucu 120 müze ve tarihi alanın ciddi yapısal hasar gördüğünü bildirdi. UNESCO tarafından korunan önemli yapılar da saldırılardan etkilendi.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına karşı misillemelerini sürdürüyor. Tahran Şehir Konseyinin Kültürel Miras Komitesi Başkanı Ahmad Alavi, İsrail-ABD saldırılarında 120 müzenin ve tarihi alanlarda hasar gördüğünü açıkladı. Alavi, "Çeşitli illerdeki en az 120 müze, tarihi bina ve kültürel alan doğrudan hedef alındı ve ciddi yapısal hasar gördü" dedi.

UNESCO listesinde yer alan Gülistan Sarayı'nın yanı sıra, Saadabad Sarayı, Mermer Saray ve Savaş Müzesi olarak da bilinen Teymourtash Evi gibi savaşta hasar gören diğer yerlerin de adını verdi. - TAHRAN

