İran'dan Kudüs'e füze saldırısı: En az 5 yaralı

İsrail polisi, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hedef alınan bölgenin görüntülerini yayınlayan İsrail polisi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı