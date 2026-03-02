İran'dan Kudüs'e füze saldırısı: En az 5 yaralı
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hedef alınan bölgenin görüntülerini yayınlayan İsrail polisi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı