Haberler

İran'dan Kudüs'e füze saldırısı: En az 5 yaralı

Güncelleme:
İsrail polisi, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine ilişkin görüntüler yayımlandı.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hedef alınan bölgenin görüntülerini yayınlayan İsrail polisi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
