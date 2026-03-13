Haberler

İran'dan İsrail'e füze saldırısı: 58 yaralı

Güncelleme:
İran tarafından fırlatılan bir füze, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir bölgesindeki bir yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 1'i orta, 57'si hafif olmak üzere toplam 58 kişi yaralandı.

İran tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Zarzir bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine isabet etmesi sonucu 1'i orta, 57'si hafif derecede olmak üzere 58 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, gece boyunca İran'dan çok sayıda füze fırlatıldı. Füzelerden birinin ülkenin kuzeyindeki Zarzir bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine isabet ettiği bildirildi. David Adom ambulans servisi, 1'i orta, 57'si hafif derecede olmak üzere 58 kişinin yaralandığı açıklarken, saldırı nedeniyle meydana gelen yıkım amatör kameralara yansıdı - TEL AVİV

