Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişiden Hamaney'e bağlılık yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da, İran dini lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yürüyüşü düzenlendi. İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayarak Azadi Meydanı'na uzanan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüş boyunca ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, katılımcılar ellerinde İran bayrakları ile Hamaney'in posterlerini taşıdı. Güzergah boyunca kurulan stantlarda savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilenirken, etkinlik alanına yerleştirilen panolarda ABD ve İsrail'i hedef alan karikatürlere yer verildi. Karikatürlerde savaş ve yıkım temaları işlenirken, ABD'nin politikalarına yönelik eleştiriler çizimlerle aktarıldı.

Hürmüz Boğazı mesajı

İnkılap Meydanı'nda kurulan sahnede çocuklar şiirler okurken kalabalık sık sık tekbir getirdi. Ayrıca meydanda yer alan dev posterde ise "Hürmüz Boğazı kapalı kalacak. Tüm Basra Körfezi bizim av sahamızdır" ifadeleri yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

