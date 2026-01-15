İran hava sahası yaklaşık 5 saatin ardından uçuşlara yeniden açıldı

İran, ABD ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını, yaklaşık 5 saatin ardından yeniden uçuşlara açtı.

İran'ın, ABD ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını, yaklaşık 5 saatin ardından uçuşlara yeniden açtığı bildirildi. Uluslararası uçuş takip platformu Flightradar 24'te yer alan bilgilere göre; Türkiye saati ile 00: 15 sıralarında alınan kararın, 05: 00 sıralarında uygulamadan kaldırıldığı kaydedildi. Hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte Mahan Air, Yazd Airways ve AVA Airlines gibi İranlı firmalara ait 5 uçağın ülke semalarında görüldüğü aktarılırken, uluslararası havayolu firmalarının seferlerinin kademeli olarak normale döndüğü belirtildi.

İran hava sahasını geçici olarak kapatmıştı

İran, 28 Aralık'tan bu yana devam kitlesel protesto gösterileri ve ABD'nin muhtemel müdahale riskinin ortasında dikkat çeken bir karar alarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. İran'ın yayınladığı NOTAM'da ( Havacılık Duyurusu), "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti. - TAHRAN