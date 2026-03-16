İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İsrail'in yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukukun ihlali"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesini hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, yakıt depolarının hedef alındığını vurgulayarak, "İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerinde nesiller sürecek etkilere yol açabileceği konusunda uyaran Arakçi, "İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı