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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 tankerin mayına çarpıp infilak ettiğini açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini ve gemilerde yangın çıktığını açıkladı. Gemilerden birinin süper tanker olduğu belirtildi; mürettebatın güvenlik durumuna ilişkin detay verilmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini ve gemilerde yangın çıktığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine neden olmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiği ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi. Kazaya karışan gemilerin "kural ihlali" yaptığı vurgulanan açıklamada, bunlardan birinin "süper tanker" olduğu ifade edildi. Bölgeden geçmeyi planlayan gemilere İran otoriteleri ile temas kurma çağrısı yapılarak, "Gemi sahiplerini ve denizcilik şirketlerini; Hürmüz Boğazı'ndaki DMO Deniz Kuvvetleri Trafik Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlamadan boğazdan geçiş yapmanın ve İran'ın boğazdaki düzenlemelerini görmezden gelmenin bu tür sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıyoruz" denildi. Gemilerdeki mürettebatın güvenlik durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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