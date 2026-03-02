İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Larijani: "ABD ile müzakere etmeyeceğiz"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, İran'ın ABD ile müzakere etmek istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "boş hayaller" ile bölgeyi kaosa sürüklediğini ve şimdi de Amerikan kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermesinden endişe duyduğunu ifade eden Larijani, "O, sanrılı eylemleriyle uydurduğu 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsına feda etti" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın yeni yalanlar uydurarak egosunun bedelini bir kez daha Amerikan askerlerine ve onların ailelerine ödettiğini kaydeden Larijani, "Bugün İran halkı kendini savunuyor. Saldırıyı başlatan İran Silahlı Kuvvetleri değildi" hatırlatmasında bulundu.

Larijani müzakere iddialarını yalanladı

Ayrıca, kendisinin Ummanlı arabulucular vasıtasıyla ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya çalıştığı yönündeki bir haberin linkini paylaşan Larijani, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" notunu düştü.

Zamanlaması dikkat çekti

Larijani'nin açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu" hakkındaki güncel gelişmeleri yayınladığı video mesajın hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, mesajında İran'a karşı yürütülen operasyonda 3 ABD askerinin öldüğünü belirterek ilerleyen günlerde daha fazla kayıp verebileceklerini ifade etmişti. - TAHRAN

