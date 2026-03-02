Haberler

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Larijani: "ABD ile müzakere etmeyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ABD ile müzakere etmeyeceklerini bildirerek, müzakere iddialarını yalanladı. Larijani, Trump'ın eylemlerinin Amerikan askerlerine zarar verdiğini ve İran'ın kendini savunduğunu açıkladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, İran'ın ABD ile müzakere etmek istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "boş hayaller" ile bölgeyi kaosa sürüklediğini ve şimdi de Amerikan kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermesinden endişe duyduğunu ifade eden Larijani, "O, sanrılı eylemleriyle uydurduğu 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsına feda etti" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın yeni yalanlar uydurarak egosunun bedelini bir kez daha Amerikan askerlerine ve onların ailelerine ödettiğini kaydeden Larijani, "Bugün İran halkı kendini savunuyor. Saldırıyı başlatan İran Silahlı Kuvvetleri değildi" hatırlatmasında bulundu.

Larijani müzakere iddialarını yalanladı

Ayrıca, kendisinin Ummanlı arabulucular vasıtasıyla ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya çalıştığı yönündeki bir haberin linkini paylaşan Larijani, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" notunu düştü.

Zamanlaması dikkat çekti

Larijani'nin açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu" hakkındaki güncel gelişmeleri yayınladığı video mesajın hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, mesajında İran'a karşı yürütülen operasyonda 3 ABD askerinin öldüğünü belirterek ilerleyen günlerde daha fazla kayıp verebileceklerini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü