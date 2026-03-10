İran'da saldırılar nedeniyle 9 hastane kullanılamaz hale geldi

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarında 9 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini, 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve ülkede yaklaşık bin 400 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

İran Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi Muhammed Cemaliyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sağlık sisteminin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Cemaliyan, savaşın başlamasından bu yana ülke genelinde yaklaşık bin 400 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, hayatını kaybedenler arasında yaklaşık 200 çocuğun ve 200 kadının bulunduğunu söyledi.

Saldırılarda sağlık çalışanlarının da hedef olduğunu kaydeden Cemaliyan, 11 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 53'ünün ise yaralandığını ifade etti.

Dokuz hastane kullanılamaz hale geldi

Cemaliyan, saldırılarda sağlık altyapısının ciddi zarar gördüğünü belirterek 9 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Ayrıca 18 acil sağlık hizmetleri istasyonunun hasar gördüğünü, 14 ambulansın tahrip edildiğini ve 25 sağlık merkezi ile hastanenin saldırılardan etkilendiğini açıkladı.

Stratejik ilaç stokları 6 ay yeterli

Ülkedeki ilaç stoklarına da değinen Cemaliyan, saldırılara rağmen stratejik ilaç, tıbbi ekipman ve sarf malzemesi stoklarının iyi durumda olduğunu söyledi. Cemaliyan, çatışmaların önümüzdeki 6 ay boyunca devam etmesi durumunda bile mevcut stokların tedavi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etti. - TAHRAN

