SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

İran'da PJAK Terörüne Protesto: Almanya'nın Sığınma Politikası Eleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da PJAK terör örgütü tarafından hayatını kaybedenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükeliliği önünde protesto düzenleyerek, teröristlere sığınma hakkı tanımasını eleştirdi. Protestocular, Almanya'nın teröristlere destek vermemesi gerektiğini vurguladı.

İran'da terör örgütü PKK'nın kanadı PJAK tarafından öldürülenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde Almanya'nın terör üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto etti.

İran'da terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri, Almanya'yı protesto etmek için ülkenin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı. Almanya'nın PKK üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto eden kalabalık, Almanya Büyükelçisi'nin dışarı çıkıp açıklama yapmasını talep etti. Saldırılarda ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Kahrolsun terörizm" ve "PJAK cinayet işliyor, Avrupa destekliyor" sloganları attı. Gösteri sırasında "Çocuklarımızın katillerine sığınak olmayın" yazılı pankart da açıldı. Protestocular, terör örgütü üyelerinin ve liderlerinin özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'dan sınır dışı edilmesini talep etti.

"Terör örgütleriyle mücadele edilmeli"

Terör mağduru ailelerden olan Muhibbi Hamidi yaptığı açıklamada, "Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteği protesto ettik. PJAK cinayet işliyor, Avrupa ise destekliyor. PJAK bir terör örgütüdür. İran'da terör olaylarıyla güvensizliğe yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'den ve ülkemizden beklentimiz bu terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesidir" şeklinde konuştu.

Terör saldırısından oğlunu kaybeden Ali Kerimi, "Kirmanşah'tan Tahran'a bu protesto için geldim. Terör örgütü PJAK benim çocuğumu öldürdü. Almanya Büyükelçiliği önüne de Avrupa'nın bu terör örgütüne verdiği desteğe itiraz etmek için geldik. Bunların kökü kazınsın. Bunlar bizim kan düşmanımız" ifadelerini kullandı.

"Birçok aile evladını kaybetti"

Gösteriye katılan bir diğer İranlı Mojda Golami, "PJAK terör örgütünün ülkemizde gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile evladını kaybetti. O ailelerden bazıları bugün Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek Avrupa'nın desteğine tepki gösterdi. Yabancı ülkelerin bu örgütlere sağladığı desteği yüksek sesle protesto etmek için buradayız" dedi.

Terör mağduru ailelerden protesto bildirisi

Protesto sırasında terör mağdurlarının aileleri tarafından bir bildiri okundu. Bildiride, "Bizler, PJAK terör örgütünün eylemlerinin mağdurları olarak, Almanya Büyükelçiliği önünde Avrupa'nın bu örgütlere verdiği desteği kınıyoruz. Almanya'nın PJAK terör örgütü mensuplarına destek sağladığını görüyoruz. Pekşan Azizi ve Verisheh Moradi gibi teröristlere sahip çıkılıyor. Bu isimlerin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak neden bu teröristleri destekliyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından metin, resmi olarak Almanya Büyükelçisine sunuldu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Karısını taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdi
img

Almanya seçimi sonrası Avrupa sallanıyor: ABD'den kopuş sinyali
img

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.