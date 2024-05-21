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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için cenaze töreni düzenlendi

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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler daha sonra Tahran'a götürüldü.

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi'nin cenazeleri bu sabah Tebriz kentinde düzenlenen töreninin ardından başkent Tahran'a getirildi.

Başkentteki Mehrabad Havaalanına getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi. Cenazeler Havalimanı'na indirildiğinde bando takımı Çağrı filminin müziğini çaldı. Karşılama töreninin ardından Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri Tahran'dan Kum kentine götürüldü. Kentte binlerce İranlı cenazeleri karşılamak için Fatıma-i Masume Türbesi'nde toplandı. Cenazeler dualar eşliğinde türbe içerisine getirilmesinin ardından Cemkeran Camii'ne götürülerek cenaze töreni düzenlendi.

Kum'dan Tahran kentine götürülecek

Cenazeler Kum'daki törenin ardından bugün yerel saatle 21.00'da başkent Tahran'a doğru yola çıkarılacak. Yarın 07.30'da cenaze töreni gerçekleştirilecek. Son olarak Meşhed kentinde perşembe günü saat 08.00'de başlayacak olan törenin ardından Reisi'nin cenazesi burada defnedilecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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