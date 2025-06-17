İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

(VAN) - İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Altındağ, ağır sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

Altındağ, seçim sonrası yakalandığı ağır bir hastalık nedeniyle görevine devam edemeyeceğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı ve belediyede çalışanlarla vedalaştı.

Altındağ'ın kararını ilettiği DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, istifayı kabul ederek, açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Van'ın İpekyolu ilçesinde eş başkanlık sistemi temelinde seçime girmiş; Cevdet Altındağ ve Canan Uzunay arkadaşlarımız belediye eş başkanları olarak seçilmiştir. İpekyolu Belediyesinin yıllar boyunca tahrip edilen yapısına rağmen, bir yılı aşkın bir süredir belediye eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz büyük bir çaba ve uğraş içerisinde olmuştur. Geçtiğimiz süreç içerisinde maalesef eş başkanımız Cevdet Altındağ sağlık sorunu yaşamış ve bu kapsamda tedavi görmüştür. Söz konusu sağlık sorunu nedeniyle eş başkanımız Altındağ, bu süreç içerisinde belediye iş ve işlemlerine katılamamıştır. Eş başkanımızın yaşadığı bu sürece dair doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde kendisinin dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kurul olarak bu konuda eş başkanımız ile yaptığımız değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda, değerli yol arkadaşımızın bulunduğu İpekyolu Belediye Eş Başkanlığı makamından istifa etmesi yönünde görüş birliğine vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Yeni eş başkan seçilecek

Yeni eş başkanın belirlenmesi süreci de 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işletilecektir. Bu süreç, kurulumuz ve partimizin ilgili komisyonları tarafından takip edilecek ve yürütülecektir. DEM Parti olarak bir kez daha yol arkadaşımız ve İpekyolu Belediye Eş Başkanımız Cevdet Altındağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşarak barış ve demokrasi mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz."