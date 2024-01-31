İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, Ak Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Yönetimini ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın eşi Ceyda Alan'ı misafir etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak İl Kadın Kolları başkanı Tülay Sayılı beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın eşi Ceyda Alan ile beraber, yönetiminin tamamı kadınlardan oluşan ve geçtiğimiz günlerde 2. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette taraflar sohbet edip görüş alışverişinde bulundular.

Ak Kadınları ziyaretinde İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Başkanı Bilgin Bayat ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı. İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Bayat ziyarette yaptığı konuşmasında "Öncelikle sayın başkan Tülay Sayılı Hanımefendiye ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak bir amacı var. Onlar siyaset yaparak halka hizmet ediyorlar, bizde sosyal sorumluluk bilinci ile halkımıza hizmet, vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Güzel bir görüşme ve fikir alışverişi oldu. İnşallah kadınlar olarak bundan sonra ortak projelerde, sosyal sorumluk projelerinde yine bir arada oluruz. Derneğimizin Başkan Yardımcısı Gülden Eryiğit'te onların yönetiminde. Yani bir ayağımız orda, onlarında bir ayağı burada. Son olarak önümüzde bir yerel seçim var. Onları yoğun bir dönem bekliyor. Kendilerine gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK