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İnsanın Temel Hakları İçin Vali Çakır'a Ziyaret

İnsanın Temel Hakları İçin Vali Çakır'a Ziyaret
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Muş İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti. Ziyarette insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Muş İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla Muş Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İnsan Hakları Günü'nün anlam ve önemi vurgulanırken, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kurul üyeleri, il genelinde yürütülen faaliyetler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili Vali Çakır'a bilgi verdi.

Vali Çakır, insan haklarının toplumun huzur ve refahı için temel bir unsur olduğunu belirterek, İl İnsan Hakları Kurulu'nun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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