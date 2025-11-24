Haberler

Inşaat Ustası Sefer İpek'ten Engelli Öğretmene Anlamlı Hediye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da 40 yıldır inşaatta çalışan Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde engelli fizik öğretmeni Akif Çağ'a hediye ettiği yağlıboya resmiyle vefasını gösterdi.

Adıyaman'da 40 yıldır inşaatta usta olarak çalışan Sefer İpek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çizdiği yağlıboya resmi engelli bir öğretmene hediye etti.

Adıyaman'da 40 yıldır inşaatta usta olarak çalışan 58 yaşındaki Sefer İpek, 2012 yılında kolunda yaşadığı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Doktorlar yaklaşık 1 yıl inşaatta çalışmasını yasakladı. 1 yıl boyunca evde oturan İpek, yağlıboya resim çizmeye karar verdi. Malzemeleri alan İpek, resim çizerek yeteneğini geliştirdi.

Tamamen iyileştikten sonra inşaatlara geri dönen Sefer İpek, bir yandan ev yaparken diğer yandan ise yağlıboya resmim çizmeye devam etti. Yaklaşık 13 yıl boyunca birçok resim çizen İpek, gönüllü olarak okulların bahçelerine de çeşitli resimler çizdi.

Engelli öğretmene tablo sürprizi

Yaklaşık 40 yıl boyunca inşaatta çalışarak ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi olan 4 çocuk okutan Sefer İpek, öğretmenlere olan vefasını göstermek için çizdiği yağlıboya resmi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni olan Akif Çağ'a hediye etti. Derste olduğu sırada öğretmene sürpriz yapan İpek, tabloyu hediye etti.

Boğazı düğümlendi

Öğretmene hediyeyi verirken boğazı düğümlenen inşaat ustası Sefer İpek, "Eğer öğretmenler bize eğitim vermemiş olsaydı ben bugün Akif hocanın kapısını çalmazdım. Allah ölen bütün öğretmenlere rahmet eylesin. Şu anda derslerinin başında olan bütün öğretmenlere de başarılar dilerim. Tüm öğretmenlerin gününü kutlar, tebrik ederim. Ben inşaat ustasıyım. Bu devletin sayesinde 4 çocuğu büyüttüm şu anda ikisi öğretmen, biri hemşire, diğeri ise gıda mühendisi. Bu öğretmenlerin sayesinde olduğu eğitimi onlar verdi. Ben bir inşaat ustasıyım. Elimden bir hastalık geçirdiğim için 2012 yılında resim yapmaya başladım. Öyle resimler çizdim. Bugün haberlerde bir öğretmenimiz akülü arabayla sınıfını dolaşıyor. Okulun asansörü olmadığı için üst kattaki öğretmenler odasına bile daha gidememiş. Ben çok duygulandım. Ben de bugün bir öğretmenimize hediye vereyim dedim. Hediye çok büyük olmayabilir ama bir kalbe dokunayım dedim. Allah, Akif hocadan razı olsun, Ben de Akif hocanın kapısını çaldım. O da kabul etti" dedi.

Aldığı hediye karşısında çok duygulanan öğretmen Akif Çağ, "Öyle anlamlı bir günde böyle bir hediye almak beni çok mutlu etti. Kardeşime çok teşekkür ederim. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.