Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okuttu

Eskişehir İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Cuma Namazına müteakip ilçe genelinde tüm camilerde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İbrahim Şişman, " Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri canı uğruna bekleyen vatan sevdalısı askerlerimize mevlam güç kuvvet versin. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" dedi.

Mevlid-i Şerif Programı, namaz sonrası vatandaşlara dağıtılan ikramlar ile sona erdi. - ESKİŞEHİR