İnhisar Kaymakamı Ünal: 'Adalet ve kamu yararını esas alacağız'

İnhisar Kaymakam Mücahit Ünal, kurum amirleriyle yaptığı toplantıda "Adalet ve kamu yararını esas alacağız" dedi.

Kaymakam Ünal, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu topraklarda görev yapmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca adalet ve kamu yararını ön planda tutacaklarını belirten Ünal, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade etti. İnhisar'da yeni dönemin güçlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla başlayacağı belirtilirken, Kaymakam Ünal'ın ilçede önemli projelere imza atması bekleniyor. - BİLECİK