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İngiliz Yazar Paul Slaney, Marmaris'te Sokak Hayvanlarına Destek İçin Kitap Gelirini Bağışladı

İngiliz Yazar Paul Slaney, Marmaris'te Sokak Hayvanlarına Destek İçin Kitap Gelirini Bağışladı
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Marmaris'te düzenlediği imza etkinliği ile 'Turkey without the trimmings' adlı kitabının gelirini Can Dostları Derneği'ne bağışlayan İngiliz yazar Paul Slaney, Türkiye'deki anılarını kaleme almak istediğini belirtti.

İngiliz vatandaşlarının yerleşmek için en çok tercih ettikleri şehirler arasında bulunan Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir İngiliz vatandaş anlamlı bir etkinlik yaparak Can Dostları Derneği'ne bağışta bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'te ikamet eden ancak sonrasında ülkesi İngiltere'ye dönen Paul Slaney isimli yazar Türkiye'de geçirdiği heyecanlı deneyimlerle "Turkey without the trimmings" adında yazdığı kitabın imza etkinliği düzenledi. Marmaris'te yerleşik yaşayan İngiliz dostları ile bir araya gelen Slaney, kitabın satışından elde edilen geliri 'Marmaris Can Dostları Derneği' ne bağışladı.

İngiltere'de eşi ile birlikte stantlar açarak kitabı sattığını belirten Paul Slaney 'Marmaris'te yaşadığım birkaç yıl gerçekten harikaydı ancak ülkeme dönmem gerekti, kalbimiz hep burada ve buradaki dostlarımızda kaldı. Burada yaşadıklarımı insanları, doğayı ve yaşadıklarımı kaleme aldım, gelirini de burada bulunan sokak hayvanlarının tedavisi için Can Dostları Derneği'ne bağışlamak istedim" şeklinde konuştu.

Can Dostları Derneği'nden Eda Ülgen Tören, İngiliz yazarın bağışı ile ilgili "Bizi çok duygulandıran bir bağış ve etkinlik oldu. Özellikle Marmaris'te yaşayıp buradaki hatıralarını kitaba dökmesi ve bu kitabın gelirini de sokak hayvanları yararına bağışlaması çok anlamlı, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Marmaris Siteler Mahallesinde düzenlenen etkinlik Marmaris Can Dostları Derneği ve Marmaris'te yerleşik yaşayan İngilizlerin yanı sıra tatil amaçlı gelenlerde katılımı ile fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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