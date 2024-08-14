İngiliz Vatandaşı Kütahya'da Müslüman Oldu

İngiltere vatandaşı Darren John Hobson, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İngiltere vatandaşı Darren John Hobson, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini belirterek Kütahya İl Müftülüğüne başvurdu. Hobson için İl Müftülüğünde düzenlenen İhtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve Hasan adını alan Hobson'a, İslam dini ile ilgili bilgiler vererek, "Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin" dedi.

Müftü Yardımcısı Kargıoğlu, Hobson'ı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - KÜTAHYA