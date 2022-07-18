- İngiliz Tottenham Kulübü sahibinin yatı Akyaka'da

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur Kulübünün sahibi İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki yatı Aviva Gökova Körfezi Akyaka açıklarına demir attı.

MUĞLA - Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ve binlerce koyu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla kıyılarına çok sayıda ünlünün yatları demir attı.

Dünyaca ünlü mavi tur güzergahının önemli noktalarından Gökova Körfezine İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur'un sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı.

Akyaka açıklarında demir atan ve dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 'Aviva' isimli yatın değerinin 150 milyon dolar olduğu öğrenildi. 2017 yılında inşa edilen Aviva'nın Dünya'nın en büyük süper yatları arasında 74'üncü sırada olduğu öğrenilirken, 40 süit odası, bulunan 4 katlı yat, mavi rengi ile de dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü İngiliz iş adamının yatta olmadığı öğrenildi.