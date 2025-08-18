İnekler Şehir Merkezine Kaçtı, Trafiği Tehlikeye Sokan Anlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikten kaçan inekler, şehir merkezinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında refüjde yatıp dinlenerek otladı. Zaman zaman trafiği tehlikeye atan inekler, trafik polisinin sahibine ulaşmasının ardından çiftliğe götürüldü.

Çorlu ilçesi kırsalında bulunan bir çiftlikten kaçan 8 inek, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye atan inekler, refüje çıkarak otladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yeşil otların arasında yatıp dinlenen inekler ilgi odağı oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Trafik Büro ekibi, kaza riskine karşı trafik güvenliğini sağladı. Polisin telefonla ulaştığı hayvanların sahibi, koruma bekçisinin de yardımıyla 8 ineğini alarak çiftliğe geri götürdü. - TEKİRDAĞ