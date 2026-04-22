Minik yüreklerden büyük duyarlılık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen sosyal deney, minik öğrencilerin duyarlılığını gözler önüne serdi.

Cerrah İlkokulu öğretmenleri tarafından okul içerisinde anlamlı bir sosyal deney yapıldı. Deney kapsamında panoya asılı bulunan Türk bayrağı bilerek sarkıtıldı. Teneffüs saatinde bahçeye çıkan öğrencilerden 4'ü, bayrağın düzgün olmadığını fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan öğrenciler, vakit kaybetmeden harekete geçerek bayrağı özenle düzeltti ve olması gerektiği gibi yerine astı.

O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, minik yüreklerin sergilediği duyarlılık izleyenlerin takdirini topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı