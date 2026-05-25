Trafikte 'yok artık' dedirten anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli hareket kameraya yansıdı. Seyir halindeki sürücünün araç kapısını açıp ayağını kapıya dayayarak ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, aracının kapısını açarak ayağını kapıya uzattı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, çok sayıda kullanıcı sürücünün yaptığı hareketin büyük risk taşıdığı yönünde yorum yaptı.

Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler 'yok artık' dedirtirken, herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı