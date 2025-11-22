İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Galip Sokak'ta bulunan 2 katlı bir mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. İmalathaneden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi.

Mobilya imalathanesinin çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.