Haberler

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı

Çiviyi tahta yerine eline çaktı hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çivi tabancasıyla çalışan işçi, dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı. Tahta parçası da eline yapışan genç işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda eline çivili tahta çakan işçi yaralandı.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada çalışan Talha Ç. (24), çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi eline çaktı. Çivinin saplanmasıyla birlikte eline tahta parçası da yapışan genç işçi yaralandı.

Yaralı işçi, çalışma arkadaşlarının yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahale sonucu eline saplanan çivi çıkarılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Belediyeden faizsiz, vade farksız konut satışı

İstanbullular dikkat! Belediyeden faizsiz, vade farksız konut satışı
Özgür Özel'den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız

"CHP'den istifa edeceğim" diyen partiliye yanıtı net oldu
Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri

Vedat yuvaya döndü! İlk sözleri Galatasaray taraftarını delirtecek
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

İYİ Parti vekil ağa takıldı! 10 kilogram altın, milyonlarca lira gitti