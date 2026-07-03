Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 04.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Meriç Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı