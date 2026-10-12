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IndiGo uçağında power bank patladı, uçak Haydarabad'a acil iniş yaptı

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IndiGo uçağı Delhi-Chennai seferinde power bank patlaması üzerine Haydarabad'a acil iniş yaptı. Kabin ekibi müdahale etti, uçak Rajiv Gandhi Havalimanı'na güvenli indi; yolcular için alternatif uçak ayarlandı.

Hindistan'da bir yolcu uçağı, kabinde bulunan taşınabilir şarj cihazı (power bank) patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Hindistan'da IndiGo Havayolları'na ait Yeni Delhi- Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında taşınabilir şarj cihazı (power bank) patladı. Uçak saniyeler içinde alev alırken olaya kabin ekibi müdahale etti. Yolcu uçağı, yaşanan panikle Hyderabad kentine acil iniş yaptı. IndiGo Havayolları tarafından yapılan açıklamada "11 Ekim 2026'da Delhi'den Chennai'ye gerçekleştirilen 6E 6115 sefer sayılı IndiGo uçuşu, bir yolcunun kişisel elektronik cihazından duman çıkması üzerine Haydarabad'a yönlendirildi. Kabin ekibi duruma derhal müdahale etti ve durum kontrol altına alındı" denildi. Uçapın Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada yolcuların Chennai'ye ulaşımı için alternatif bir uçak ayarlandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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