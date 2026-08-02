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İncirliova’da üreticilere yüzde 50 hibeli kerevet dağıtıldı

İncirliova’da üreticilere yüzde 50 hibeli kerevet dağıtıldı
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Aydın’ın İncirliova ilçesinde ’Aydın Emanetine Sahip Çıkıyor Projesi’ ile ’İyi Tarım Uygulamaları’ ve ’Organik Tarım Uygulamaları’ projeleri kapsamında incir üreticilerine yüzde 50 hibeli 650 adet incir kurutma kereveti dağıtıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Aydın Emanetine Sahip Çıkıyor Projesi' ile 'İyi Tarım Uygulamaları' ve 'Organik Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında incir üreticilerine yüzde 50 hibeli 650 adet incir kurutma kereveti dağıtıldı.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtım programında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen incir kurutma kerevetleri üreticilere teslim edildi. 'Aydın Emanetine Sahip Çıkıyor Projesi' kapsamında yüzde 50 çiftçi katkı payıyla gerçekleştirilen destekle birlikte, ilçedeki üreticilerin daha kaliteli ve hijyenik şartlarda üretim yapmaları hedefleniyor. Dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Tanrıbuyurdu da katıldı. Teknik personel tarafından üreticilere teslim edilen 650 adet incir kurutma kerevetinin, özellikle 'İyi Tarım Uygulamaları' ve 'Organik Tarım Uygulamaları' kapsamında üretim yapan çiftçilerin hasat sonrası kurutma süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, destekleme çalışmalarıyla incirin daha temiz, sağlıklı ve kaliteli şekilde kurutulmasının amaçlandığını belirterek, dağıtılan kerevetlerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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