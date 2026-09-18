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İncirliova’da okulların güvenliği için tedbirler masaya yatırıldı

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İncirliova’da okulların güvenliği için tedbirler masaya yatırıldı
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Aydın’ın İncirliova ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla okul ve çevrelerinde alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda özellikle okul çevrelerinde alınması planlanan asayiş, trafik ve çevresel güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, eğitim-öğretim dönemi boyunca uygulanacak denetim ve güvenlik çalışmalarının da görüşüldüğü belirtildi.

Yetkililer, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve eğitim ortamının huzurunun korunması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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