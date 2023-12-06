İncirliova Belediye Başkanı Aileleri Barıştırdı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, barışan Zabit ve Dağ ailelerini Kültür Park'ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Başkan Kaya ailelere hitaben yaptığı konuşmada, "Kavgalar her zaman olur ama bizlere düşen barışı ve huzuru tesis etmektir" dedi.

İncirliova Sanayi Sitesi'nde yan yana hurdacı dükkanları bulunan Zabit ve Dağ aileleri arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık ilçenin ileri gelenlerinin devreye girmesi ile giderilmişti. Barışan aileleri, Başkan Kaya Kültür Park'ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde yeniden bir araya getirerek barışın perçinlenmesini sağladı. Yüksek katılımlı etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı Müslüm Güçtekin, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Ali Kaykı, iş insanları Emin Boylu, Tayla Boylu ve Kenan Sayın da yer aldı. Uzun zaman sonra kahvaltıda bir araya gelen aileler birlik ve beraberlik ortamında sohbet ederek barışı pekiştirdi.

Kahvaltıda konuşan Başkan Kaya ailelere hitaben, "Kavgalar her zaman olur, ama bizlere düşen barışı ve huzuru tesis etmektir. Bu anlamda biz büyükler olarak gençlerimize miras olarak kavga ve düşmanlık değil, barış ve dostluk bırakmakla yükümlüyüz. Barışta her zaman hayır vardır. Bizim dinimizde de örfümüzde de düşmanlığın yeri yoktur. Bu anlamda iki ailenin birbirlerine karşı olan kırgınlıklarını dün, sağ olsunlar ilçemizin ileri gelenleri ve esnaflarımızın da katkısı ile gidermiş olduk. İncirliova'mız çok güzel bir ilçe. Önü çok açık bir ilçe. Bu tür ilçemizin imajına zarar verecek, önünü kapatacak kırgınlıklardan uzak durmamız lazım. İlçemize sahip çıkalım. Bende yıllarca esnaflık yaptım. Rabbim herkesin nasibini ayrı verir. Kimsenin nasibini kimse alamaz. Ticaretimizi bu değerler üzerinden yapalım. İncirliovamızda güzel geçinelim. Bundan sonraki süreçte iki aile arasında nesiller boyu devam edecek dostluk ve arkadaşlık bağları kurulması dileği ile etkinliğimize katılan tüm aile bireylerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN