Haberler

Fedakâr imamdan örnek davranış

Fedakâr imamdan örnek davranış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Saklar Köyü Camii İmam Hatibi Celal Arslan, caminin bahçesindeki yıpranmış duvarlar ve kapıları kendi imkanlarıyla boyayarak, cemaatinden de destek aldı. Arslan, bu davranışıyla din gönüllüsü olarak görev yaptığını göstermiş oldu.

Kütahya'nın Saklar Köyü Camii İmam Hatibi Celal Arslan, görev yaptığı caminin bahçesinde bulunan ve yıpranmış durumda olan duvarlar ile kapıları kendi imkanlarıyla boyayarak örnek bir davranış sergiledi.

Cemaatinin de desteğini alan Celal Arslan, yalnızca din görevlisi olarak değil, aynı zamanda bir din gönüllüsü olarak da görev yaptığını gösterdi. Cami bahçesinin bakım ve onarımını bizzat üstlenen Arslan, duvar ve kapıları boyayarak caminin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Saklar köyü sakinleri, camilerine gösterdiği özverili ilgiden dolayı İmam Hatip Celal Arslan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir