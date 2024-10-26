İlkokul Öğrencileri Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

DÜZCE (İHA) – Çevreme Duyarlıyım Değerlerime sahip çıkıyorum projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Düzce'de başlatılan çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesi il genelinde ki tüm okullarda aynı anda yürütülüyor. Bu çerçevede projeye dahil olan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada merkezin yaptığı faaliyetleri inceleyen öğrenciler, merkezde eğlenceli dakikalar geçirdi. - DÜZCE