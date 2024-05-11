İlköğretim öğrencileri üniversite öğrencileriyle şenlendi

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen etkinlikle ilköğretim öğrencileri üniversiteli öğrencilerle oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Genç Yeryüzü Doktorları, Görsel Sanatlar Kulübü ve Matematiksel Düşünce Kulübü öğrencileri ilköğretim öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ilköğretim öğrencilerine yönelik sağlık, matematik ve sanat etkinlikleri düzenledi. Aziz ve Mehmet Torun İlkokulunun tüm öğrencileriyle bilgi yarışması, zeka oyunları ve sanatsal etkinlikler yapılırken ilköğretim öğrencileri Gençlik Merkezinden Abdullah Yılmaz'ın palyaço performansı ve çocuk oyunlarıyla gönüllerince bir gün geçirdiler.