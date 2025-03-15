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İlkay Özdemir, Kütahya'yı Ankara'da Gururla Temsil Etti

İlkay Özdemir, Kütahya'yı Ankara'da Gururla Temsil Etti
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Gediz'den Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması'nda Kütahya'yı temsil etti. Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı etkinlikte elde ettiği başarıyla bölgesinin gururu oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, Ankara'da düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışmasında Kütahya'yı başarıyla temsil etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programında, 81 ilden gelen öğrenciler arasında yer alan İlkay Özdemir, Kütahya'yı temsilen CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yer aldı.

İlkay Özdemir, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi toplantı salonunda gerçekleşen ve ilçe birincilerinin katıldığı yarışma sonucunda Kütahya birincisi olarak seçilmiş ve bu büyük başarıyla Ankara'daki programa katılma hakkı elde etmişti.

Geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleşen programda Kütahya'yı başarıyla temsil eden İlkay Özdemir, bölgesinin ve okulunun gururu oldu.

Konuyla ilgili olarak Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel "İlkay Özdemir'in Ankara'da Kütahya'mızı böylesine önemli bir programda temsil etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Öğrencimizin bu başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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