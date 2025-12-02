Ilısu Barajı'nda İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı'nda hidrolik santralde çalışan bir işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ilısu Mahallesi'nde bulunan hidrolik santralde çalışan Nimet Cengiz (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nimet Cengiz'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.