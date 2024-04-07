Erzincan'da Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı ve "Polis Haftası" dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

İliç ilçe Emniyet Amirliğince tertip edilen anma programında, görevleri başında şehit düşen kahraman polisler başta olmak üzere tüm şehitlerin anısına Yusuf Ziya Demir Camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

İliç İlçe Emniyet Amirliği personeli ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program sonunda vatandaşlara ikramlık dağıtıldı. - ERZİNCAN