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İlhan Şeşen Küçükçekmece'de hayranlarıyla buluştu

İlhan Şeşen Küçükçekmece'de hayranlarıyla buluştu

Yerel Haberler

Usta sanatçı İlhan Şeşen, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Söz ve müzikleri kendisine ait eserleri seslendiren Şeşen, seyircinin de sahneye eşlik ettiği sıcak bir atmosferde müzik ziyafeti sundu.

Hayranlarının dilinden düşmeyen " Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Sensiz Olmaz", "Neler Oluyor Bize?", "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" adlı sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

İlhan Şeşen: Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım

"Neler Oluyor Bize" şarkısının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan sanatçı, "Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" diyerek, dinleyenleri gülümsetti.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, usta sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece Belediyesi İlhan Şeşen Yerel Haberler

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