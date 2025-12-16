Erşan'dan aile sağlığı merkezlerine ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seda Usalan ile birlikte Melikgazi ilçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında Selçuklu, Hatice-Azmi Nalbantoğlu ve Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezlerinde incelemeler gerçekleştiren Dr. Erşan, merkezlerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyaretlerde, talep ve öneriler ele alınarak çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Değerlendirmeleri sırasında merkezlerde muayene için bulunan vatandaşlarla da görüşen İl Sağlık Müdürümüz Erşan geçmiş olsun temennilerini iletti. - KAYSERİ