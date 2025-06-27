İl Müdürü Türkoğlu, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi

İl Müdürü Türkoğlu, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi
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Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında dernek başkanı ve üyeleri, şehit aileleri ile gazilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerin toplumumuz için taşıdığı önemi dile getirdi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, ortak projeler ve iş birlikleri konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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