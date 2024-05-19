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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki 19 ALH 484 plakalı otomobil ile Umut A. idaresindeki 57 DC 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Ç. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Sercan A. ve Can K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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