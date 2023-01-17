İki kırsal mahalledeki kuduz karantinası sürüyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki mahalledeki kuduz karantinasının sürdüğü, bir olumsuzluk olmaması durumunda 31 Mayıs'ta kaldırılacağı bildirildi.

İlçeye bağlı kırsal Rifatiye ve Cambaz mahallerinde 2022 yılı Eylül ayında bir inekte tespit edilen kuduz hastalığı nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sürüyor. Bu süre zarfında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahallerdeki tüm kedi ve köpekler aşılanırken, yabani hayvanlardan bulaştığı düşünülen kuduzun önlenmesi için dağlık bölgelere aşılı yemler bırakıldı. Yaklaşık 5 aydır süren karantinadaki vatandaşlara da belediye tarafından gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

İki mahalledeki karantina süresinin herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda 31 Mayıs'ta sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ