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İhlas Vakfı Eski Trakya Bölge Sorumlusu Ahmet Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İhlas Vakfı Eski Trakya Bölge Sorumlusu Ahmet Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Cüneyt Özkan'ın babası Ahmet Özkan, Aydın'da düzenlenen cenaze töreni ile hayatını kaybettikten sonra defnedildi. Cenaze törenine iş adamları, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Cüneyt Özkan'ın babası, İhlas Vakfı eski Trakya Bölge sorumlusu Ahmet Özkan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da uzun süre görev yapan ve İhlas Vakfı Trakya Bölge sorumluluğunu sürdürürken rahatsızlanan Ahmet Özkan (70) bir süredir tedavi görüyordu. Tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden Özkan gece saatlerinde hayatını kaybetti. Özkan'ın vefat haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Özkan için Aydın'ın Efeler ilçesi Emir Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özkan'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazilli ilçesi Evranlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve Özkan ailesinin sevenleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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