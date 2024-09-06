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İhlas Haber Ajansı 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülüne Layık Görüldü

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İhlas Haber Ajansı, Kanal Siyaset tarafından düzenlenen 'Şehre Değer Katanlar Ödülleri' töreninde 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü. Ödül, İHA adına Kırıkkale muhabiri Hasan Ay'a takdim edildi.

İhlas Haber Ajansı, Kanal Siyaset tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehre Değer Katanlar Ödülleri' töreninde 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü.

Kanal Siyaset tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Şehre Değer Katanlar Ödülleri" töreni, özel bir salonda gerçekleştirildi. Kırıkkale'de farklı alanlarda başarı gösteren kişi ve kuruluşların yer aldığı törende İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. Ödül, İHA adına Kırıkkale muhabiri Hasan Ay'a takdim edildi.

Hasan Ay, törende yaptığı konuşmada İHA'nın basın sektörüne katkılarına ve kamuoyunu doğru bilgilendirme misyonuna dikkat çekti. Ayrıca, ajansın güvenilir haber anlayışıyla sektördeki yerinin bir kez daha tescillendiğini vurguladı. Ay, bu ödülün kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, İHA'nın aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Kanal Siyaset Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yaman da konuşmasında ödül alan kişi ve kuruluşların şehrin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, bu başarıların gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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