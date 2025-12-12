İhlas Haber Ajansı'nın Taksim muhabiri Sümer Avcı hayatını kaybetti
Pankreas kanseriyle mücadele eden İhlas Haber Ajansı'nın telifli muhabiri Sümer Avcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi basın camiası hüzne boğdu.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden İhlas Haber Ajansı'nın telifli muhabiri Sümer Avcı'dan kötü haber geldi. Özellikle Taksim'deki önemli haberlere imza atan Avcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sümer Avcı'nın acı haberi basın cemiyetini hüzne boğdu. Avcı yarın Sümbülefendi Camii'nde öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel