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İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kamil Can Kılıç, Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülünü Aldı

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kamil Can Kılıç, Yılın Başarılı Gazetecisi Ödülünü Aldı
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yılın başarılı gazetecileri yarışmasında, TV Haber dalında birinci olan İhlas Haber Ajansı Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç, ödülünü Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız'ın elinden aldı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen yılın başarılı gazetecileri yarışmasında TV Haber dalında "Emekli oldu ama 5 yıldır okulu ilk o açıyor ve öğrencileri kapıda karşılıyor" haberi ile birinci olan İhlas Haber Ajansı Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen törene Vali Vekili Murat Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Törende TV Haber dalında "Emekli oldu ama 5 yıldır okulu ilk o açıyor ve öğrencileri kapıda karşılıyor" haberi ile birinci olan İhlas Haber Ajansı Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç, ödülünü Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız'ın elinden aldı. Daha sonra, farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Tören, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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