Haberler

İhlas Haber Ajansı, Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması'nda 2 ödül kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İhlas Haber Ajansı, Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması'nda 2 ödül kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇGC’nin düzenlediği Uluslararası Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı 2 ödül kazandı. Jüri değerlendirmesinde 8 isim ödüle layık görülürken İHA muhabirleri Serkan Çetinkaya TV-Görüntü, Muhammed Talha Öztürk Fotoğraf dalında ödül aldı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) düzenlediği 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali Basın Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı 2 ödül birden kazandı.

Adana Valiliği tarafından 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası Lezzet Festivali Basın Yarışması jürisi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu Üyesi Sema Erdoğan başkanlığında toplandı.

Sema Erdoğan ile ÇGC Başkan Yardımcıları İbrahim Erikan ve Umut Yüzer, yönetim kurulu üyeleri Şeyda Turaçlar ve Umutcan İşledici'den oluşan jürinin değerlendirmesine göre 8 isim ödüle layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Serkan Çetinkaya 'TV-Görüntü' dalından ödül kazanırken Muhammed Talha Öztürk ise 'Fotoğraf' dalından ödül kazandı.

Ödül kazanan isimler şu şekilde:

"Haber kategorisinde Yakup Sağlam (Anadolu Ajansı), Hakan Toytekin (5 Ocak Gazetesi) ve Canan Savrun (Günaydın Gazetesi). İnternet Haber kategorisinde Çağlacan Kurt (Toros Gazetesi). Sayfa Düzeni kategorisinde ise Özkan Usneker (Çukurova Barış Gazetesi) ve Nurten Songur (İlkhaber Gazetesi)."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı