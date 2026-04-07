Haberler

İhbar üzerine gittiler, sürprizle karşılaştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te "kavga var" ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürpriz bir kutlamayla karşılaştı.

Siirt'te "kavga var" ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarın, Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan anlamlı bir kutlama olduğu ortaya çıktı.

Siirt'te bir iş yerinden gelen "kavga var" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yerine kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı. İş yeri sahibi tarafından Polis Haftası kapsamında hazırlanan organizasyonda, ekiplere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Karşılaştıkları sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, bu anlamlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sürprizi hazırlayanlardan vatandaş Ersan Kesici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladıklarını belirterek, "Polis arkadaşlarımıza böyle bir sürpriz yapalım dedik. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum. Özellikle görevi başında şehit düşen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de minnet duyuyorum. İyi ki varlar" dedi.

Polis ekipleri ise yapılan sürpriz dolayısıyla iş yeri sahibine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı