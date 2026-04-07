İhbar üzerine gittiler, sürprizle karşılaştılar

Siirt'te "kavga var" ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarın, Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan anlamlı bir kutlama olduğu ortaya çıktı.

Siirt'te bir iş yerinden gelen "kavga var" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede belirtilen adrese ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yerine kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı. İş yeri sahibi tarafından Polis Haftası kapsamında hazırlanan organizasyonda, ekiplere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Karşılaştıkları sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, bu anlamlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sürprizi hazırlayanlardan vatandaş Ersan Kesici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladıklarını belirterek, "Polis arkadaşlarımıza böyle bir sürpriz yapalım dedik. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm polis teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum. Özellikle görevi başında şehit düşen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de minnet duyuyorum. İyi ki varlar" dedi.

Polis ekipleri ise yapılan sürpriz dolayısıyla iş yeri sahibine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı