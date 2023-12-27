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İHA Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'nun Babası Vefat Etti

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İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahta ilçe muhabiri Hüseyin Türkoğlu'nun babası Nuri Türkoğlu, uzun süreden beri kalp yetmezliği tedavisi gördüğü evinde hayatını kaybetti. Cenaze, Kahta Musa Peygamber Mezarlığında defnedildi.

İhlas Haber Ajansı( İHA) Kahta ilçe Muhabiri Hüseyin Türkoğlu'nun babası Nuri Türkoğlu vefat etti.

Uzun süreden beri kalp yetmezliği tedavisi gören 80 yaşındaki Nuri Türkoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde bulunan evinde hayatını kaybetti. Kahta Musa Peygamber Mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Nuri Türkoğlu burada toprağa verildi.

Cenazeye, gazeteciler, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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