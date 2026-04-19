Iğdır Üniversitesi'nde "Çukur Pişirimi" Atölyesi Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen “Çukur Pişirimi” atölyesinde yaklaşık 70 seramik eser bin yıllık yöntemlerle pişirildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen "Çukur Pişirimi" atölyesinde yaklaşık 70 seramik eser bin yıllık yöntemlerle pişirildi.

Atölye, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte kampüs alanında hazırlanan çukurda yakılan ateşle yaklaşık 70 seramik eser, muz ve ceviz kabukları, bakır teller ve çeşitli oksitlerle işlenerek yüksek ısıda pişirildi. Workshopa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Gürel'in yaktığı ve yaklaşık 1000 dereceye ulaşan ateşte pişen eserler, kontrollü soğuma aşamasının ardından son halini alldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Doğunun Seramikçileri" sergisi de açıldı.

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor