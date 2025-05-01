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Iğdır Emniyet Müdürü'nden Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü Ziyareti

Iğdır Emniyet Müdürü'nden Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü Ziyareti
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Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, bir öğrencinin doğum günü kutlama davetini kabul ederek okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Turgay, çocuklara iyi dileklerde bulunarak güvenli bireyler yetiştirmek için iş birlikleri üzerine istişarede bulundu.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, kendisini doğum günü kutlamasına davet eden öğrenciye sürpriz yaptı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin yazdığı mektupla kendisini doğum günü kutlamasına davet etmesi üzerine okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencinin doğum günü kutlamasına katılan Turgay, öğrenciye ve sınıf arkadaşlarına iyi dileklerini ileterek, mutluluklarına ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Emniyet Müdürü Turgay, çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak için yürütülebilecek iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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